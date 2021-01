Policjanci odzyskali skradzione pojazdy Data publikacji 20.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z wydziału kryminalnego KWP wraz z mundurowymi z Bytowa i Starogardu Gdańskiego doprowadziły do odzyskania dwóch skradzionych samochodów. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn.

Policjanci z Bytowa otrzymali zgłoszenie o kradzieży na terenie bytowskiego powiatu dwóch samochodów osobowych marki Audi. Pokrzywdzeni wycenili ich wartość na ok. 60 tys. złotych. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli intensywne poszukiwania skradzionych samochodów. Współpraca mundurowych sprawiła, że oba pojazdy zostały bardzo szybko odnalezione na terenie powiatu starogardzkiego.

Zatrzymano 31 i 29-latka, którzy kierowali skradzionymi pojazdami. Obaj to mieszkańcy Gdańska. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a odzyskane pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce trafią do właścicieli. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 24-latka, który może być powiązany z procederem kradzieży pojazdów.

31-latek i 29-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za które kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec obu mężczyzn mundurowi zawnioskowali do Prokuratury o tymczasowy areszt.

Nagranie audio Audideskrypcja do filmu: Policjanci odzyskali skradzione pojazdy Opis nagrania: Audiodeskrypcja do filmu: "Policjanci odzyskali skradzione pojazdy" Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.